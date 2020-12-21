Tele2 и «Газпромбанк» запускают виртуального оператора связи

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

На первом этапе «ГПБ Мобайл» доступен в Москве и Московской области, а в следующем году появится в других регионах России.

«Газпромбанк» запустил оператора связи с собственным кодом сети. Компания предложит абонентам свои тарифы и набор услуг.

SIM-карту нового оператора можно будет купить в отделениях «Газпромбанка» в Москве и области. Кроме того, для безопасности клиентов будет действовать курьерская доставка - подключиться к новому оператору можно будет не выходя из дома. В 2021 году мобильная связь «ГПБ Мобайл» станет доступной для клиентов «Газпромбанка» в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и других регионах.

Банковские виртуальные операторы стали драйвером роста всего рынка MVNO в 2020 году. За десять месяцев абонентская база MVNO банков на сети Tele2 выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,5 млн абонентов на конец октября. Выручка Tele2 от работы этого сегмента увеличилась в 1,9 раза. Такие темпы развития MVNO-проектов стали возможны благодаря тому, что банки уже обладают всем, что нужно для успешного запуска: большой клиентской базой, доверием пользователей, возможностью встроить оператора связи в развитую экосистему услуг. Таким образом, абоненты «ГПБ Мобайл» смогут получить выгоду от объединения финансовых и телеком-сервисов, а также тратить бонусы программы лояльности банка на оплату услуг связи.

Виртуальный оператор «Газпромбанка» работает на MVNE-платформе Tele2 (mobile virtual network enabler), которая позволяет запускать новые проекты быстро и с минимальными затратами. Сейчас на сети Tele2 функционирует более 20 MVNO-проектов. Их общая абонентская база составляет 4,5 млн клиентов.

Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2:

«Банковские виртуальные операторы - самый быстроразвивающийся сегмент рынка MVNO. В 2020 году абонентская база виртуальных операторов банков росла значительно быстрее всего MVNO-сегмента. Такой интерес со стороны аудитории обусловлен тем, что коммерческий банк объединяет в себе все компоненты для запуска успешного MVNO-проекта. Во-первых, банк может включить в одно предложение дебетовые карты, мобильную связь, привилегии от партнеров и бонусы за пользование разными продуктами. Во-вторых, коммерческие банки уже имеют солидную клиентскую базу, их пользователям выгодно оставаться внутри экосистемы и при этом экономить на разных видах услуг».

Алексей Попович, первый Вице-Президент, член Правления «Газпромбанка»:

«Газпромбанк» продолжает активно работать над развитием розничной экосистемы, внедряя продукты, которые мы считаем необходимыми для обеспечения наших клиентов наилучшим сервисом. Сегодня мы рады сообщить о запуске виртуального мобильного оператора «ГПБ Мобайл». Уверен, что мобильная связь, доступная в Московском регионе по весьма привлекательными тарифам, не только будет востребована многочисленными существующими клиентами «Газпромбанка», но и привлечет внимание множества новых пользователей».

Нина Цирулик, генеральный директор «ГПБ Мобайл»:

«Совместно с Tele2 мы запускаем полноценного оператора по MVNO-модели с собственным кодом сети. «ГПБ Мобайл» предлагает абонентам линейку тарифных планов «Быть вместе», которая удовлетворит потребности фактически всех клиентов. Но отличительная особенность нашего предложения - в возможности клиентов получить уникальную скидку на услуги связи до 70%, всего лишь оплачивая покупки своей картой «Газпромбанка».