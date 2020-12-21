Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 22 декабря 2020 года: вылечились 22 тысячи пациентов

От коронавируса излечились 22 тысячи человек Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 22 декабря 2020 года. За прошедшие сутки врачи выявили 165 новых случаев заболевания COVID-19 в Новосибирской области. Общее число зараженных с начала эпидемии коронавируса составляет 26305 человек. Новосибирская область находится на 27-м месте в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

COVID-19 У ДЕТЕЙ

Пять детей заразились коронавирусом за прошедшие сутки — такие данные сообщил оперштаб. Общее число заболевших за все время борьбы с COVID-19 составляет 1549 детей. В детских больницах Новосибирска и области находятся 36 маленьких пациентов с подствержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание.

888 СМЕРТЕЙ

Семь новосибирцев скончались от коронавируса в минувшие сутки. По данным оперативного штаба, умерли пять мужчин в возрасте 59 лет, 64 года, 66 лет, 67 лет, 73 года и две женщины — им было 60 лет и 74 года. С начала эпидемии COVID-19 в Новосибирской области умерли 888 человек.

В отделениях реанимации находятся 174 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 46 пациентов.

22 ТЫСЯЧИ ПАЦИЕНТОВ ВЫЗДОРОВЕЛИ

В Новосибирской области вновь спад числа излечившихся от COVID-19, за прошедшие сутки врачи выписали из больниц 98 пациентов. Всего с начала вспышки заболевания излечились и покинули больницы 22 005 человек.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 165 человек

Количество пациентов в реанимации: 174 пациента

Масочный режим: продлен до весны следующего года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Новый год: празднование разрешено с учетом соблюдения социальной дистанции и наличия маски у человека.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и антиковидных мер.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.

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