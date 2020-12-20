Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 21 декабря 2020 года: за сутки заболели девять детей

Врачи не смогли спасти 881 человека, заразившегося коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 21 декабря 2020 года таковы: за прошедшие сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели 169 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе диагноз подтвердился у 26140 сибиряков. Новосибирская область находится на 26-м месте в общероссийском рейтинге заболеваемости.

График заболеваемости коронавирусом в регионе.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВИРУС

В Новосибирске от коронавируса за сутки скончались 7 пациентов.

— Это мужчины в возрасте 64 года, 71 год, 80 лет и женщины в возрасте 60 лет, 68 лет, 70 лет, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умер 881 человек, — сообщили в оперштабе Новосибирской области.

В отделениях интенсивной терапии находится 175 человек. На ИВЛ — 39 пациентов.

ЗАБОЛЕВШИЕ

За минувшие сутки коронавирус выявили у девяти маленьких пациентов.

— Сейчас в больницы госпитализированы 34 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом, — сообщает оперштаб. — Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска на сегодняшний день -2 279. человек.

Не отступает болезнь и в районах области. По официальным данным в районные больницы госпитализированы 1 292 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

С БЕРЕМЕННОСТЬЮ НЕ ТОРОПИТЬСЯ

Врачи предупредили, что пациенткам, которые переболели COVID-19, в первые месяцы после выздоровления ни в коем случае нельзя беременеть. В идеале специалисты рекомендуют подождать полгода, чтобы уже наверняка не подвергать риску свое здоровье и будущего ребенка.

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