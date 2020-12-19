Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 20 декабря 2020 года: болезнь унесла жизни 874 человек

От коронавируса умерли 874 человек. Фото: Никита МАНЬКО

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 20 декабря 2020 года не обнадеживают. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели 166 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе диагноз подтвердился у 25971 сибиряка. Новосибирская область находится на 26-м месте в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Заболеваемость коронавирусом за сутки.

КОРОНАВИРУС СРЕДИ ДЕТЕЙ

В минувшие сутки врачи выявили четыре ребенка с коронавирусом во всей Новосибирской области. С начала вспышки заболевания было зарегистрировано 1537 случаев COVID-19 среди маленьких пациентов. Сейчас в больницах находятся 30 детей с подтвержденным коронавирусом и признаками опасной болезни.

ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕР 36-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА

Восемь новосибирцев умерли от коронавируса за сутки. Это мужчины в возрасте 36 лет, 58 лет и женщины в возрасте 59 лет, 71 год, 73 года, 81 год, 88 лет и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 874 человека.

В отделениях реанимации находятся 174 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 43 пациента.

Но есть и хорошие новости: за минувший день выписали сразу 228 пациентов. Всего в Новосибирской области вылечились 21798 человек.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 166 человек

Количество пациентов в реанимации: 174 пациента

Масочный режим: продлен до весны следующего года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Новый год: празднование разрешено с учетом соблюдения социальной дистанции и наличия маски у человека.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00 с соблюдением дистанции и антиковидных мер.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.

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