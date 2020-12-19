Рождество 2021 в Новосибирске: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Рассказываем, как в 2021 году в Новосибирске отметят Рождество. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Уже через три недели мы будет отмечать Рождество 2021 в Новосибирске. В мэрии города рассказали, как пройдут мероприятия с учетом пандемии.

— Эпидемиологическая обстановка повлияла на празднование Рождества. К сожалению, как мы ни надеялись, все массовые мероприятия в городе будут отменены, — рассказала КП-Новосибирск глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

Тем не менее, атмосферу праздника на улицах создадут. Напомним, что к новогодним каникулам украсили улицу Ленина, в Театральном сквере поставили Главную елку и открыли каток. К 30 декабря на Михайловской набережной для маленьких и взрослых посетителей заработает ледовый городок, в Центральном парке появится игровая зона с горками и лабиринтами, а в Первомайском сквере пройдет фестиваль снежных скульптур. К 7 января в центре города появится рождественское оформление.

— Возле Елки мы поставим вертеп, будет звучать рождественская музыка. Также в 12 часов пополуночи запишем обращение и поздравление мэра и митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, — рассказала КП-Новосибирск Анна Терешкова.

На Рождество-2021 в мэрии обдумывают провести также мероприятия в виртуальном формате. Какие игры и конкурсы устроят онлайн, станет известно на следующей неделе.

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