Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 19 декабря 2020 года: появится новый госпиталь

Новый госпиталь обойдется в 4,5 млрд рублей Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 19 декабря 2020 года не обнадеживают. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области коронавирусом заболел 171 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе диагноз подтвердился у 25805 сибиряков. Новосибирская область находится на 26-м месте в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

КОРОНАВИРУС СРЕДИ ДЕТЕЙ

В минувшие сутки врачи выявили пять детей с коронавирусом во всей Новосибирской области. С начала вспышки заболевания было зарегистрировано 1533 случая COVID-19 среди маленьких пациентов. Сейчас в больницах находятся 30 детей с подтвержденнным коронавирусом и признаками опасной болезни.

40 ПАЦИЕНТОВ НА ИВЛ

Шесть новосибирцев умерли от коронавируса за прошедшие сутки. Не смогли победить болезнь трое мужчин в возрасте 46 лет, 52 года и 81 год, а также три женщины, им было 60 лет, 77 лет и 79 лет. Всего в Новосибирской области от коронавируса умерли 866 человек.

В отделениях реанимации находятся 158 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 40 пациентов.

Но есть и хорошие новости: за минувший день выписали сразу 203 пациентов. Всего в Новосибирской области вылечились 21570 человек.

НОВЫЙ ГОСПИТАЛЬ НА 500 КОЕК

Власти Новосибирской области предложили построить в регионе новый госпиталь на 500 коек. Губернатор региона Андрей Травников обсудил проект с первым заместителем Председателя Государственной думы ФС РФ Александром Жуковым, инициативу внесли в проект бюджета на 2021-2023 годы. По предварительным оценкам, строительства новой больницы обойдется в 4,5 миллиарда рублей.

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