Где купить фейерверк в Новосибирске 2020: как выбрать безопасный салют, цены

В новогоднюю ночь многие сибиряки будут запускать в ночное небо салют. Фото: Анна САДОВНИКОВА

До всеми любимого праздника осталось меньше двух недель и перед сибиряками стоит непростая задача — где купить фейерверк в Новосибирске 2020. Об этом - в материале КП-Новосибирск.

ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНО

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, как правильно выбрать пиротехнику и не загреметь в больницу с ожогами.

— Любую пиротехнику необходимо приобретать в специализированных магазинах, где имеется соответствующая документация, обеспечены условиях хранения. Перед использованием фейерверка необходимо выбрать площадку. Место для запуска должно быть ровным, над ним не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию от жилых домов — 50 метров, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Кроме того стоит соблюдать элементарную технику безопасности, чтобы не получить ожогов. К примеру, фитиль фейерверка нужно направить вверх и поджигать на расстоянии вытянутой руки.

СКОЛЬКО СТОИТ

В Новосибирске пиротехнику к Новому году можно найти на любой вкус и цвет.

— Цена варьируется от количества залпов и их высоты. К примеру, минимальный ценник 500 рублей, максимальный 13 тысяч, — объяснили корреспонденту КП-Новосибирск в одном из магазинов.

Если вы хотите сэкономить, то за минимальную цену в ночном небе вы увидите 7-8 залпов на высоте 20 метров. За 10 тысяч рублей сибиряки смогут наблюдать почти световое шоу. Салют можно будет посмотреть на высоте почти до 40 метров.

ГДЕ КУПИТЬ ПИРОТЕХНИКУ

1. «Веселый фейерверк»

Адрес: улица Гоголя 32а.

Режим работы: с 9:00 до 21:00

2. «Серпантин»

Адрес: улица Мичурина 12в.

Режим работы: с 10:00 до 22:00

3. «Супер фейерверк»

Адрес: торговый центр «Регион», улица Гусинобродское шоссе 33/1

Режим работы: круглосуточно

4. ААА «Сфера»

Адрес: улица Фрунзе 5

Режим работы: с 9:00 до 21:00

5. «Русский фейерверк»

Адрес: улица Большевистская 131 к3.

Режим работы: с 9:00 до 21:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru