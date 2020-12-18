В Новосибирской области прошла презентация нового сибирского бренда

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Гончаров А. А., директор завода СЛВЗ Зырянов В. А., заместитель губернатора Новосибирской области Сёмка С. Н. Фото: предоставлено пресс-службой Группы компаний «Руст».

В рамках мероприятия с высокотехнологичным производством нового бренда познакомились заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, мэр наукограда Кольцово Николай Красников, представители ключевых региональных дистрибьюторов и торговых сетей.

После экскурсии гостям рассказали об истории завода, начатой с подписания трехстороннего протокола о намерениях в 2006 году. Уже в 2008 году Сибирский ликерно-водочный завод под руководством Василия Зырянова запустил производство. Сейчас предприятие - одно из самых современных производств в России. Сибирский ЛВЗ входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области и за 12 лет работы внес более 50 миллиардов рублей налогов в бюджеты разных уровней.

Директор завода Василий Зырянов подчеркнул, что Сибирский ликерно-водочный завод входит в топ-10 крупнейших производителей отрасли в России и занимает второе место в Сибирском федеральном округе.

Директор завода СЛВЗ Зырянов В. А. Фото: предоставлено пресс-службой Группы компаний «Руст».

В своем выступлении Василий Зырянов отметил следующее:

- Система производства завода соответствует высоким требованиям международных стандартов ISO 9001 и FSSC 22000, что ежегодно подтверждается результатами строгих внешних аудитов. Особое внимание на предприятии уделяется охране труда: завод регулярно подтверждает соответствие стандарту безопасности труда и охраны здоровья ISO 45001.

Особую роль завода в жизни Новосибирской области заметил и мэр поселка Кольцово Николай Красников:

- Деятельность ЛВЗ развивает экономику всей области. Мы рады, что новый бренд имеет сибирский колорит.

В конце своего выступления он зачитал стихотворение, которое посвятил деятельности завода и новому бренду «Сибирская Тройка».

О качестве продукции предприятия высказался и заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка:

- Сибирский ЛВЗ отвечает всем требованиям качества и соответствует современным стандартам. Сплоченный коллектив имеет четко поставленные задачи, выпускается качественная продукция. Я всех поздравляю с этим событием и желаю развития и новых свершений всей компании «Руст».

Василий Зырянов, директор Сибирского ликерно-водочного завода:

- «Сибирская Тройка» - на 100% сибирский бренд и яркий пример регионального сотрудничества: сибирские ингредиенты, сибирское стекло, сибирская дистрибуция. Это отражение русской души с ее любовью к свободе и бескрайним заснеженным просторам Родины. Девять лет назад наш завод создал легендарный бренд «Талка», который сегодня входит в список самых продаваемых в стране. Мы уверены, что и «Сибирскую Тройку» ждет большой успех среди миллионов потребителей!

Запуск стратегического бренда «Сибирская Тройка» в среднем ценовом сегменте призван укрепить позиции Группы компаний «Руст» в Сибирском регионе и стать визитной карточкой Сибирского ликерно-водочного завода.