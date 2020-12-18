Улики в WhatsApp помогли сохранить 28 миллионов рублей!

Анатолий Ястрембский попытался вернуть недвижимость, которую сам же и продал. Фото: личный архив.

Этот процесс - один из самых удивительных в Сибири. Касается он спора между двумя предпринимателями: действующим и бывшим, осужденным за особо тяжкое преступление.

Процесс неординарен по нескольким причинам. Во-первых, затеял его именно уголовный преступник - он подал иск, находясь в СИЗО. А во-вторых, доказывая истину, юристы применили специфические экспертизы: по манере письма сверяли даже авторство сообщений в мессенджере.

Восемь квартир отдал под залог

История этого процесса тянется с 2015 года: именно тогда новосибирского предпринимателя Анатолия Ястрембского задержали за сексуальное насилие над детьми. Тот стал изворачиваться, чтобы избежать наказания. Пытался решать вопросы с помощью связей и денег. Тогда и обратился к преуспевающему знакомому - Михаилу Плотникову, через свою жену попросил в долг. Убедил, что невиновен и хочет лишь разобраться с ложными обвинениями. А в качестве залога предложил дорогие квартиры: он как раз занимался недвижимостью.

Чтобы зафиксировать гарантию возврата, оформили все сделкой купли-продажи: 56 миллионов рублей за восемь квартир. Ястрембский врал, что невиновен. Оказался педофилом, надругавшимся над двумя школьниками. Получив срок 13 лет, решил забрать квартиры обратно, а деньги за них не возвращать. Заявил, что сделка о продаже была фиктивной, просто боялся за свое имущество, предвидя судьбу заключенного. И, мол, недвижимость-то он отписал на знакомого, а денег за это не брал.

Уголовник стал отсуживать принадлежащие Плотникову квартиры. Одну их часть. Другая была продана по договоренности с Плотниковым. Только Плотников говорит, что с ним так и не рассчитались.

Переписка в WhatsApp подтверждает очевидные факты.

Помогла переписка в мессенджере

Начались процессы по обоим спорам. По одному из дел московский бизнесмен Плотников вопреки очевидным фактам проиграл в новосибирском суде. Но когда материалы изучила кассация в Кемерове, она признала решение незаконным, и дело вернулось в Новосибирский облсуд.

Плотников предъявлял и переписку в WhatsApp с женой Ястрембского, и заверенный Росреестром договор… Несмотря на очевидность сделки, судьи упорно настаивали на своих сомнениях. Тогда в дело пошли экспертизы.

- Чтобы доказать принадлежность голоса Ястрембской в переписке в WhatsApp, мы представили фоноскопическое заключение; чтобы доказать принадлежность ее сообщений - автороведческое. Было установлено, что манера и способ письма, использование букв характерны именно для нее. Даже вступили в переписку с представителями мессенджера WhatsApp, чтобы собрать доказательства, - перечисляет юрист Константин Зиновьев, представляющий интересы столичного предпринимателя.

Аналогичное дело

В конце концов суд признал: правда на стороне Плотникова. Иску Ястрембского отказано!

Юристы говорят, что председательствующий на суде Юрий Дронь был традиционно требователен к доказательствам, но при этом и совершенно непредвзят. И принял решение, законность которого действительно очевидна.

А 22 декабря в Новосибирске состоится заседание по второму спору - о проданных квартирах. И если суд встанет на сторону Ястрембского - это будет некой правовой коллизией и даже абсурдом.

- Мы имеем дело с аналогичными фактами и аналогичными доказательствами, как в прежнем процессе. Вопрос теперь в том, признают ли их судьи, как признали их же коллеги, - говорит Зиновьев.

А мы продолжаем следить за этим делом.

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