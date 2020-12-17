Из чего состоит смог в Новосибирске

Каково состояние воздуха в Новосибирск? Это обсудили эксперты на круглом столе в Комсомольской правде

Одна из проблем Новосибирска - смог. Он накрывает город по несколько раз в год и, бывает, задерживается надолго. Какова его структура? Что сделать, чтобы уменьшить проблему? Разговор об этом состоялся в пресс-центре КП-Новосибирск.

- Летом благоприятные метеорологические условия в нашем регионе наблюдаются в 86% случаев, а зимой - лишь в 55%. Осенью и весной - где-то в промежутке. Основным физическим процессом, который управляет рассеиванием примесей в атмосфере, является метеорологическая обстановка, - поделился наблюдениями руководитель отдела моделирования City Air Дмитрий Чубаров.

Начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Григорьев привел статистику:

- С 2015 по 2019 год было зафиксировано 46 случаев наступления неблагоприятных метеоусловий, 30 из них - в зимнее время и 16 - в летнее.

Все факты неблагоприятных метеоусловий фиксируются в статистике

Неблагоприятные метеоусловия действительно влияют на качество воздуха в городе. Это подтвердили все участники встречи.

- Иногда эти факторы совпадают с чрезвычайными ситуациями - возгораниями. Например, горел полигон твердых коммунальных отходов, это совпало с метеоусловиями - и жители испытали дискомфорт, - напомнила случай председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска Мария Сидорова.

Зимой чрезвычайные ситуации тоже бывают. И если они совпадают по времени с неблагоприятными метеоусловиями, воздух становится заметно хуже. Что же содержится в нем в такие периоды?

- Если проанализировать ситуацию в период с 2015 по 2019 год, то в Новосибирске возросли средние за год концентрации диоксида азота, оксида азота, фтористого водорода, бензопирена, в Бердске и Искитиме возросло количество взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота и бензопирена, - сделал обзор Валерий Григорьев.

Но коснемся конкретных факторов. На первом месте - автомобили. Их становится все больше. По данным областного управления ГИБДД, на самое начало текущего года в регионе было зарегистрировано 1 миллион 164 тысячи транспортных средств, из них легковых - 939 тысяч, грузовых - 118 тысяч. А еще - автобусы, мотоциклы… За 11 месяцев прибавилось 11 тысяч единиц транспорта.

Наши соседи-красноярцы избрали такую меру: закрыть четыре района города для транзита большегрузов.

- Я думаю, к этому придут, наверное, в большинстве городов. Это новая практика, в том числе и для Красноярска. По факту - большегрузный транспорт просто не заходит в город, ограничивается движение, - прокомментировала Мария Сидорова, отметив, что уместность внедрения красноярского опыта будет обсуждаться и в Новосибирске.

Один из залогов сохранения экологии в городе — общественный контроль

Другой фактор - работа теплоэнергоцентралей. Начальник управления эксплуатации тепловых электрических станций Новосибирского филиала СГК Константин Черненький отметил, что компания регулярно обновляет оборудование, чтобы количество выбросов загрязняющих веществ на ТЭЦ сокращалось. Кроме этого, работу оборудования настраивают в соответствии с метеоусловиями.

- В летнее время снимаем часть нагрузки с ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 и перераспределяем ее на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Здесь учитываем в первую очередь высоту труб, расположение станций и розу ветров. Например, ТЭЦ-5 - станция на окраине города, труба станции самая высокая, а дым большую часть времени относится ветром в противоположную от города сторону. Сейчас работаем над перераспределением нагрузки между станциями в более продолжительные периоды времени, - сказал Константин Владимирович.

К теплоэнергоцентралям, кстати, всегда повышенное внимание и простых жителей, и общественных активистов, и депутатов. Они регулярно контролируют работу ТЭЦ. Но делают это, конечно, не только они.

- Наши объекты теплоэнергетики находятся под строгим наблюдением надзорных органов, в первую очередь межрегионального управления Росприроднадзора. Ведомство следит за соблюдением нормативов выбросов. Проходят плановые и неплановые проверки. Проверяет нас и природоохранная прокуратура, - перечислила замначальника управления по охране ОС Новосибирского филиала СГК Надежда Звездина. - После того как ТЭЦ-5 перевели на другой вид угля, проверок контролирующих ведомств стало значительно больше, но мы их все прошли.

Еще один фактор, хотя в Новосибирске и незначительный, - промышленный комплекс города.

- Предприятия обязаны составлять планы-графики проведения производственного контроля и ежегодно 25 марта отчитываться. А контроль осуществляют два надзорных ведомства - Росприродназор и министерство природных ресурсов, - объяснил заместитель начальника управления использования природных ресурсов, начальник отдела экологической экспертизы, нормирования отходов и разрешительной деятельности министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Николай Нечитайло.

Круглый стол проходил с применением видеоконференцсвязи

Анатолий КУПРИН