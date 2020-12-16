«Находимся на уровне популяционного иммунитета»: в Сибири и на Урале число пациентов с антителами к ковиду превысило 50%

На Урале и в Сибири оказалось больше пациентов с антителами к ковиду, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Сибири и на Урале число пациентов с положительными тестами на антитела к ковиду превысило 50%: об этом заявили в компании «Инвитро», где проводят диагностику. Город-лидер по антителам — Новосибирск, там в среднем каждый день регистрируют более 60% положительных результатов.

— У нас диагностируется больше 62% людей с антителами G к ковиду каждый день. Мы делаем не меньше 500 проб в сутки, — заявил в пресс-центре КП-Новосибирск Александр Хамидулин, генеральный директор компании «Инвитро-Сибирь». — Новосибирск находится на уровне популяционного иммунитета. Мы на первом месте. За нами идут Челябинск, Екатеринбург, Кемерово.

По словам спикера, Новосибирская область самый высокий пик «волны» коронавируса уже прошла. Примерно такая же ситуация и с городами на Урале. Так, в Екатеринбурге 52% пациентов «Инвитро» имеют антитела к коронавирусу, в Челябинске и Магнитогорске — 57%.

А вот в Москве и Санкт-Петербурге — другая картина. В столице средний суточный процент положительных результатов за последний месяц составил 30%, а в Санкт-Петербурге — 38%.

— Процент положительных результатов достаточно наглядно отражает тот выраженный подъем заболеваемости COVID-19, который отмечался осенью 2020 года в Сибири и на Урале. Полученные данные — дополнительная иллюстрация того, что осенняя «волна» была намного более массовой, чем подъем заболеваемости весной и в начале лета, — говорит врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Интересно, что тесты на антитела, которые делают в коммерческих лабораториях, в официальной статистике от оперштаба никак не учитываются. Об этом КП-Новосибирск заявили в региональном минздраве:

— Нет, тесты на антитела мы не считаем, — сказала замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Кстати, принимать цифру — 62% — как безусловный показатель переболевших в той же Новосибирской области тоже нельзя. Ведь на диагностику, как правило, идут люди, которые почувствовали симптомы ковида, переболели им, не удивительно, что у них находят антитела.

КОНКРЕТНО

Какая часть пациентов с антителами в сибирских городах и на Урале?

Сибирь:

Новосибирск — 62%*

Красноярск — 58%

Омск — 56%;

Барнаул — 55%;

Иркутск — 54%.

Урал:

Екатеринбург — 52%;

Челябинск — 57%;

Тюмень — 53%;

Магнитогорск — 57%;

Сургут — 52%.

*среднесуточный процент положительных результатов в декабре.

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